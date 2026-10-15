Liga Mahasiswa Gelar Festival Olahraga Multi-Cabor Perdana di Telkom University

jpnn.com, JAKARTA - Liga Mahasiswa (LIMA) resmi menggelar LIMA TEL-U OCL UNIFEST 2026 di lingkungan kampus Telkom University, Bandung, pada 12–31 Oktober 2026.

Festival kemahasiswaan ini mencatatkan sejarah sebagai ajang kompetisi multi-cabang olahraga (multi-cabor) pertama yang diselenggarakan secara terintegrasi di Telkom University.

LIMA TEL-U OCL UNIFEST yang mengusung semangat Semua Bisa Main hadir untuk merangkul potensi mahasiswa sekaligus memperkuat kebersamaan, sikap saling menghargai, dan persaudaraan di lingkungan kampus.

Telkom University diketahui memiliki populasi lebih dari 40 ribu mahasiswa. Melalui kegiatan ini, LIMA ingin membuka ruang partisipasi yang inklusif bagi mahasiswa melalui olahraga, edukasi, dan hiburan.

Direktur Utama LIMA Junas Miradiarsyah mengungkapkan penyelenggaraan di Telkom University menjadi salah satu tonggak penting dalam upaya menghadirkan dampak sosial melalui kegiatan kemahasiswaan.

“Melanjutkan gelaran tur ketiga di Telkom University, LIMA TEL-U OCL UNIFEST membawa semangat ‘Semua Bisa Main’ sebagai respons positif untuk menciptakan ruang aman bersama,” ujar alumni SMA 3 Teladan itu.

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Menurut Junas kegiatan ini melibatkan sekitar 1.000 peserta atau atlet mahasiswa yang berkompetisi dalam enam cabang olahraga.

Enam cabang olahraga tersebut meliputi basket, futsal, voli, e-sports, baseball, dan bulu tangkis.