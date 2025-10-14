Liga Mahasiswa Ubah Aturan Pemain IBL, Seluruh Kampus Kini Punya Peluang Sama Besar!

jpnn.com - Kompetisi Liga Mahasiswa (LIMA) 2025 akan bergulir akhir pekan ini, dimulai dari Yogyakarta hingga Jakarta.

Direktur Liga Mahasiswa Junas Miradiarsyah mengungkapkan musim ini terdapat perubahan regulasi, terutama terkait pemain yang sudah berlaga di kompetisi basket profesional.

Pembatasan Pemain IBL di LIMA

Berkembangnya kualitas pemain di masing-masing universitas membuat operator kompetisi membatasi jumlah pemain IBL di lapangan menjadi hanya satu orang.

Baca Juga: Srikandi Esa Unggul Jadikan SSS 3x3 Indonesia Pemanasan Menjelang Liga Mahasiswa

"Kami melihat potensi pemain-pemain sekarang sudah bagus dan merata. Karena itu, kami melakukan penyesuaian untuk pemain IBL yang tadinya dua di lapangan menjadi hanya satu,” ujar Junas.

Penyesuaian ini diyakini akan membuat kompetisi makin menarik, apalagi seluruh tim telah mempersiapkan diri secara matang.

Jadwal LIMA 2025

Tahun ini, Liga Mahasiswa akan melibatkan 64 kampus dengan lebih dari 1.500 student athlete.

Baca Juga: Liga Mahasiswa Nasional Desak Penindakan Oknum Diduga Lindungi Tambang Ilegal

Yogyakarta mendapat kehormatan menjadi kota pembuka Liga Mahasiswa yang rencananya digelar di Student Center UAJY pada 18 hingga 25 Oktober 2025.

Setelah itu Surabaya serta Bandung berturut-turut mulai 1 hingga 22 November.