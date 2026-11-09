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Liga Muslim Dunia Kecam Serangan Sekutu Iran terhadap Warga Sipil Arab Saudi

Liga Muslim Dunia Kecam Serangan Sekutu Iran terhadap Warga Sipil Arab Saudi
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Arsip foto - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Liga Muslim Dunia Syekh Muhammad bin Abdul Karim Al-Issa di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/12/2025). Foto: ANTARA/Fathur Rochman

jpnn.com, MAKKAH - Liga Muslim Dunia (MWL) mengecam keras serangan berulang yang dilakukan milisi teroris Houthi terhadap Kerajaan Arab Saudi, termasuk upaya untuk menargetkan warga sipil, kawasan sipil, serta lingkungan permukiman.

Dalam melancarkan serangannya tersebut, Houthi yang disokong oleh Iran menggunakan rudal dan kendaraan udara nirawak (UAV), tetapi semuanya berhasil digagalkan oleh sistem pertahanan udara Saudi.

Melalui sebuah pernyataan, Sekretaris Jenderal MWL sekaligus Ketua Organisasi Ulama Muslim, Mohammad Al-Issa menegaskan kembali kecaman terhadap serangan teroris yang keji tersebut.

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Menurutnya, aksi itu sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai agama, hukum internasional, dan norma-norma kemanusiaan.

Ia menekankan bahwa serangan-serangan ini mencerminkan pendekatan kriminal kelompok Houthi yang secara sengaja menargetkan warga dan fasilitas sipil.

Atas nama akademi, badan, dan dewan internasional di bawah MWL serta komunitas Muslim yang bernaung di dalamnya, Al-Issa menyampaikan solidaritas penuh kepada Arab Saudi dalam setiap langkah yang diambil Kerajaan tersebut untuk mencegah agresor, menjaga keamanan negara dan melindungi keselamatan warga dan penduduknya. (ant/dil/jpnn)

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Dalam melancarkan serangannya tersebut, Houthi yang disokong oleh Iran menggunakan rudal dan kendaraan udara nirawak (UAV)


Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif

Sumber ANTARA
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