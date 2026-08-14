menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Liga Putri Indonesia 2026 Segera Hadir, Ini Kata Evelyn Cathy

Liga Putri Indonesia 2026 Segera Hadir, Ini Kata Evelyn Cathy

Liga Putri Indonesia 2026 Segera Hadir, Ini Kata Evelyn Cathy
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Commercial and Operational Director Persita, Evelyn Cath. Foto: Instagram/@persita.official

jpnn.com - TANGERANG - Penyelenggaraan Indonesia Women’s League (IWL) 2026 mendapat sambutan positif dari klub-klub peserta.

Kompetisi sepak bola putri tersebut dijadwalkan mulai bergulir pada 17 Oktober 2026 mendatang di Stadion Soemantri Brodjonegoro, Kuningan, Jakarta.

Kehadiran IWL dinilai menjadi momentum penting untuk membangun ekosistem sepak bola wanita Indonesia yang lebih berkelanjutan, profesional, sekaligus memiliki prospek bisnis di masa depan.

Baca Juga:

Commercial and Operational Director Persita Evelyn Cathy menyambut positif bergulirnya kompetisi tersebut.

Menurut Evelyn, klub, pemain, dan pelatih sudah cukup lama menantikan kompetisi sepak bola putri yang bisa berjalan secara konsisten.

“Hadirnya Indonesia Women’s League merupakan langkah yang sangat penting bagi perkembangan sepak bola wanita di Indonesia,” ujar Evelyn di Jakarta, Jumat (14/8).

Baca Juga:

Evelyn menilai ajang IWL tidak hanya memberikan panggung bagi pemain, tetapi juga membuka jalur karier yang lebih jelas bagi pesepak bola putri muda.

Bagi Persita, keikutsertaan di IWL bukan sekadar mengikuti kompetisi, melainkan menjadi bagian dari upaya bersama membangun fondasi sepak bola wanita nasional.

Penyelenggaraan Indonesia Women’s League atau IWL 2026 mendapat sambutan positif dari Persita Tangerang

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI