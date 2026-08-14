Liga Putri Indonesia 2026 Segera Hadir, Ini Kata Evelyn Cathy

jpnn.com - TANGERANG - Penyelenggaraan Indonesia Women’s League (IWL) 2026 mendapat sambutan positif dari klub-klub peserta.

Kompetisi sepak bola putri tersebut dijadwalkan mulai bergulir pada 17 Oktober 2026 mendatang di Stadion Soemantri Brodjonegoro, Kuningan, Jakarta.

Kehadiran IWL dinilai menjadi momentum penting untuk membangun ekosistem sepak bola wanita Indonesia yang lebih berkelanjutan, profesional, sekaligus memiliki prospek bisnis di masa depan.

Commercial and Operational Director Persita Evelyn Cathy menyambut positif bergulirnya kompetisi tersebut.

Menurut Evelyn, klub, pemain, dan pelatih sudah cukup lama menantikan kompetisi sepak bola putri yang bisa berjalan secara konsisten.

“Hadirnya Indonesia Women’s League merupakan langkah yang sangat penting bagi perkembangan sepak bola wanita di Indonesia,” ujar Evelyn di Jakarta, Jumat (14/8).

Evelyn menilai ajang IWL tidak hanya memberikan panggung bagi pemain, tetapi juga membuka jalur karier yang lebih jelas bagi pesepak bola putri muda.

Bagi Persita, keikutsertaan di IWL bukan sekadar mengikuti kompetisi, melainkan menjadi bagian dari upaya bersama membangun fondasi sepak bola wanita nasional.