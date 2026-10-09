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Liga Sepak Bola Putri 2026/2027 Resmi Bergulir, 110 Tim Siap Berebut Gelar Juara

Liga Sepak Bola Putri 2026/2027 Resmi Bergulir, 110 Tim Siap Berebut Gelar Juara
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Goal Aksis (jersey merah) unggul tipis 1-0 atas Scorpion FC (jersey biru) dalam lanjutan fase grup B U-15 Hydroplus Soccer League All-Stars 2025/2026 yang berlangsung di Supersoccer Arena, Kudus, Jawa Tengah pada Rabu (8/7/2026). Foto: Hydroplus source for JPNN

jpnn.com - Mimpi mengenakan seragam Timnas Putri Indonesia kini memiliki jalan yang semakin terbuka. HYDROPLUS Soccer League kembali bergulir pada musim 2026/2027 dengan melibatkan 110 tim kategori U-15 dan U-18 yang siap bersaing menunjukkan kemampuan terbaik mereka.

Kompetisi sepak bola putri yang digagas Bakti Olahraga Djarum Foundation bersama HYDROPLUS ini akan berlangsung mulai Oktober 2026. Pertandingan digelar secara bertahap di lima kota, yakni Jakarta, Bandung, Surabaya, Kudus, dan Surakarta.

Bukan sekadar kompetisi antarklub, liga ini diharapkan menjadi batu loncatan bagi pesepakbola putri muda untuk menembus level yang lebih tinggi, termasuk memperkuat Timnas Indonesia.

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Peluang tersebut bukan tanpa bukti. Pada musim perdana, HYDROPLUS Soccer League diikuti 1.723 peserta dan berhasil mengantarkan 53 pemain putri ke skuad Timnas U-16 yang tampil di Srikandi Merdeka Cup.

Tim Garuda Pertiwi bahkan sukses mengakhiri turnamen yang melibatkan delapan tim dari tujuh negara Asia itu sebagai runner-up.

Kontribusi kompetisi ini berlanjut pada pembinaan tim nasional kelompok usia. Sebanyak 21 pemain jebolan HYDROPLUS Soccer League masuk dalam skuad Timnas Putri Indonesia yang mengikuti Kualifikasi AFC U-17 2027.

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Salah satu pemain yang merasakan manfaat kompetisi tersebut adalah Nafeeza Ayasha Nori. Pesepakbola kelahiran 29 Maret 2011 itu kini menjadi bagian dari Timnas Putri Indonesia yang baru saja mengalahkan Bahrain dan Arab Saudi dalam Kualifikasi AFC U-17 2027.

Nafeeza mengakui pengalaman bertanding di HYDROPLUS Soccer League membantunya berkembang, terutama dalam menghadapi persaingan dengan pemain dari berbagai daerah.

HYDOPLUS Soccer League kembali bergulir pada musim 2026/2027 dengan melibatkan 110 tim kategori U-15 dan U-18 yang siap bersaing menunjukkan kemampuan terbaik.

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