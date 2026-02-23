menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Liga Spanyol: Barcelona Kembali ke Puncak Klasemen Seusai Hajar Levante 3-0

Liga Spanyol: Barcelona Kembali ke Puncak Klasemen Seusai Hajar Levante 3-0

Liga Spanyol: Barcelona Kembali ke Puncak Klasemen Seusai Hajar Levante 3-0
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Gelandang Barcelona Fermin Lopez merayakan keberhasilannya mencetak gol ke gawang Levante pada pertandingan Liga Spanyol di Stadion Camp Nou, Barcelona, Minggu (23/2/2026) waktu setempat. (Antara/laliga.com)

jpnn.com - JAKARTA - Barcelona menghajar Levante 3-0 pada lanjutan Liga Spanyol di Stadion Camp Nou, Minggu waktu setempat.

Marc Bernal, Frenkie de Jong dan Fermin Lopez menjadi para pencetak gol tuan rumah, demikian catatan La Liga.

Kemenangan ini membuat Barcelona kembali ke puncak klasemen Liga Spanyol.

Baca Juga:

Barcelona naik ke posisi pertama dengan 61 poin dari 25 laga, unggul satu angka dari Real Madrid di peringkat kedua.

Levante tetap di zona degradasi pada posisi 19  dengan 18 poin dari 25 pertandingan.

Pada pertandingan di Camp Nou, Barcelona memberikan ancaman melalui tendangan Jules Kounde yang melambung di atas mistar gawang Levante.

Baca Juga:

Blaugrana unggul 1-0 pada menit keempat setelah umpan Eric Garcia  disambut tembakan Marc Bernal menjadi gol.

Giliran Robert Lewandowski yang menciptakan peluang untuk Barca, tetapi belum membuahkan hasil.

Barcelona kembali ke puncak klasemen Liga Spanyol setelah menghajar Levante dengan skor 3-0. Barca unggul satu poin dari Real Madrid.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI