Liga Spanyol: Brace Fermin Lopez Bawa Barcelona Taklukkan Atletico Madrid

jpnn.com - JAKARTA - Barcelona bangkit membalikkan keadaan untuk menjungkalkan Atletico Madrid 2-1 pada pekan ke-12 Liga Spanyol di Stadion Riyadh Air Metropolitano, Madrid. Pemain Barcelona Fermin Lopez mencetak dua gol atau brace, yang membawa Blaugrana membalikkan keadaan setelah tertinggal satu gol.

Berdasarkan catatan La Liga, Minggu waktu setempat, Atletico sempat unggul melalui Giuliano Simeone sebelum Barcelona membalikkan keadaan berkat dua gol Fermin Lopez.

Kemenangan ini membuat Barcelona mempertahankan posisi puncak klasemen sementara Liga Spanyol dengan 33 poin dari 12 pertandingan, unggul tiga angka atas Real Madrid di posisi kedua. Sementara itu, Atletico Madrid tertahan di peringkat ketiga dengan 28 poin, terpaut lima angka dari Barcelona.

Atletico Madrid langsung menekan sejak pertandingan dimulai. Mereka membuka keunggulan pada menit ke-10 melalui Giuliano Simeone.

Gol tersebut berawal dari serangan balik yang diteruskan Julian Alvarez kepada Simeone. Pemain asal Argentina itu kemudian melepaskan tembakan. Kiper Barcelona Joan Garcia gagal menghentikan bola tembakan Simeone.

Tertinggal 0-1, Barcelona meningkatkan intensitas serangan untuk mencari gol penyeimbang.

Upaya tim tamu pun membuahkan hasil pada menit ke-45. Fermin Lopez mencetak gol untuk mengubah kedudukan menjadi 1-1.

Gol tersebut berawal dari aksi Pedri yang menggiring bola melewati lini tengah Atletico sebelum mengirimkan umpan kepada Lopez.