Liga Spanyol: Hajar Malaga, Real Madrid Pimpin Klasemen Sementara

jpnn.com - JAKARTA - Real Madrid menghajar Malaga 4-0 pada jornada ketiga Liga Spanyol 2026/27 di Santiago Bernabeu pada Minggu (30/8). Gol-gol kemenangan tuan rumah dicetak oleh Jude Bellingham, bunuh diri Alfonso Herrero, Kylian Mbappe, dan Arda Guler.

Kemenangan telak ini membuat Los Blancos memimpin klasemen sementara Liga Spanyol 2026/270.

Tambahan tiga poin membuat Real Madrid mengoleksi sembilan angka dari tiga pertandingan.

Los Blancos mempertahankan catatan kemenangan sempurna di tiga laga awal dan berhak memimpin klasemen sementara.

Sementara itu, Malaga baru mengoleksi satu poin dari tiga pertandingan dan berada di peringkat ke-19, demikian laman resmi LaLiga.

Real Madrid langsung menekan sejak pertandingan dimulai.

Trent Alexander-Arnold hampir membuka keunggulan ketika laga belum genap satu menit, tetapi tembakannya melambung.

Tekanan Madrid akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-19.