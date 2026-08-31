menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Liga Spanyol: Hajar Malaga, Real Madrid Pimpin Klasemen Sementara

Liga Spanyol: Hajar Malaga, Real Madrid Pimpin Klasemen Sementara

Liga Spanyol: Hajar Malaga, Real Madrid Pimpin Klasemen Sementara
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Real Madrid menang 4-0 atas Malaga dalam lanjutan jornada ketiga Liga Spanyol 2026/27 di Santiago Bernabeu pada Minggu (30/8/2026). Antara/Realmadrid.com

jpnn.com - JAKARTA - Real Madrid menghajar Malaga 4-0 pada jornada ketiga Liga Spanyol 2026/27 di Santiago Bernabeu pada Minggu (30/8). Gol-gol kemenangan tuan rumah dicetak oleh Jude Bellingham, bunuh diri Alfonso Herrero, Kylian Mbappe, dan Arda Guler.

Kemenangan telak ini membuat Los Blancos memimpin klasemen sementara Liga Spanyol 2026/270.

Tambahan tiga poin membuat Real Madrid mengoleksi sembilan angka dari tiga pertandingan.

Baca Juga:

Los Blancos mempertahankan catatan kemenangan sempurna di tiga laga awal dan berhak memimpin klasemen sementara.

Sementara itu, Malaga baru mengoleksi satu poin dari tiga pertandingan dan berada di peringkat ke-19, demikian laman resmi LaLiga.

Real Madrid langsung menekan sejak pertandingan dimulai.

Baca Juga:

Trent Alexander-Arnold hampir membuka keunggulan ketika laga belum genap satu menit, tetapi tembakannya melambung.

Tekanan Madrid akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-19.

Hasil Liga Spanyol, hajar Malaga, Real Madrid pimpin klasemen sementara Liga Spanyol 2026/27.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI