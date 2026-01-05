menu
Liga Spanyol: Real Madrid Hajar Betis 5-1, Gonzalo Garcia Hattrick

Logo kompetisi La Liga Spanyol. (ANTARA/Gilang Galiartha)

jpnn.com - JAKARTA - Real Madrid menang telak atas Real Betis 5-1 pada pertandingan pekan ke-18 Liga Spanyol di Stadion Santiago Bernabeu, Madrid, Minggu. Tiga gol Gonzalo Garcia mewarnai kemenangan Los Blancos atas tim tamu.

Selain gol dari Gonzalo Garcia, Real Madrid mencetak kemenangan berkat gol Raul Asencio dan Fran Garcia, sedangkan Real Betis sempat memperkecil ketertinggalan melalui Cucho Hernandes, demikian catatan La Liga.

Kemenangan ini membuat Real Madrid masih kokoh di peringkat kedua klasemen sementara Liga Spanyol dengan 45 poin dari 19 pertandingan, terpaut empat angka dari Barcelona di posisi pertama.

Di sisi lain, kekalahan membuat Real Betis masih menempati peringkat keenam klasemen sementara Liga Spanyol dengan 28 poin dari 18 laga, berjarak sembilan angka dari empat besar.

Dalam pertandingan di Bernabeu, Madrid mengambil inisiatif menyerang terlebih dahulu dan mampu unggul pada menit 20 setelah umpan dari Rodrygo dapat dimaksimalkan menjadi gol oleh sundulan Gonzalo Garcia. Skor berubah menjadi 1-0.

Los Blancos menggandakan keunggulan mereka menjadi 2-0 melalui gol kedua yang dicetak Gonzalo Garcia setelah menerima umpan Federico Valverde pada menit 50.

Selanjutnya, giliran Raul Asencio yang menyumbangkan gol untuk Madrid setelah sundulannya membobol gawang Betis hasil menerima umpan Rodrygo. Skor berubah menjadi 3-0 pada menit 56.

Meski telah tertinggal tiga gol, Betis enggan menyerah dan mampu memperkecil ketertinggalan menjadi 1-3 pada menit 66 melalui gol yang dicetak Cucho Hernandez.

Real Madrid menghajar Real Betis 5-1 pada lanjutan Liga Spanyol. Gonzalo Garcia hattrick.

