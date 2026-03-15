Liga Spanyol: Real Madrid Tempel Ketat Barcelona

jpnn.com - JAKARTA - Real Madrid menempel ketat Barcelona di klasemen sementara Liga Spanyol 2025/2026.

Hal itu setelah Los Blancos meraih kemenangan besar 4-1 atas Elche di Santiago Bernabeu, Minggu dini hari WIB.

Tambahan tiga poin membuat Madrid kini hanya satu poin di bawah Barcelona yang kini menjadi pemuncak klasemen sementara Liga Spanyol.

Barcelona baru bermain Minggu pukul 22.15 malam WIB nanti melawan Sevilla.

Elche kian terpuruk di peringkat 17 dengan 26 poin, hanya satu angka dari zona degradasi, demikian laman LaLiga.

Tampil di hadapan penggemar sendiri, Madrid tampil dominan sejak menit pertama.

Peluang pertama Madrid datang dari tembakan jarak jauh Aurelien Tchouameni.

Antonio Rudiger juga mengancam lewat sundulan, tetapi bola melenceng dari target.