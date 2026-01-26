menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Lihat Ada di Mana Dewa United Setelah Menaklukkan Arema FC

Lihat Ada di Mana Dewa United Setelah Menaklukkan Arema FC

Lihat Ada di Mana Dewa United Setelah Menaklukkan Arema FC
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pasukan Dewa United merayakan gol. Foto: IG dewaunitedfc

jpnn.com - SERANG – Tim bertabur bintang Dewa United mulai merangkak ke papan tengah klasemen Super League.

Ricky Kambuaya dan kawan-kawan kini nongkrong di anak tangga ke-10.

Melakoni laga pemungkas pekan ke-18 Super League, Dewa United menjamu Arema FC di Banten International Stadium, Serang, Senin (26/1) malam WIB.

Baca Juga:

Dewa United menang 2-0 berkat brace Alex Martins pada menit ke-3 (penalti) dan ke-42.

Baca Juga:

Setelah unggul dua gol di babak pertama, Dewa United bermain dengan nyaman di babak kedua.

Sesekali Stefano Lilipaly, Taisei Marukawa, dan Stefano Lilipaly mengancam gawang Arema.

Dewa United Vs Arema FC menjadi laga penutup pekan ke-18 Super League. Cek klasemen di sini.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI