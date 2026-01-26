Lihat Ada di Mana Dewa United Setelah Menaklukkan Arema FC
Senin, 26 Januari 2026 – 21:16 WIB
jpnn.com - SERANG – Tim bertabur bintang Dewa United mulai merangkak ke papan tengah klasemen Super League.
Ricky Kambuaya dan kawan-kawan kini nongkrong di anak tangga ke-10.
Melakoni laga pemungkas pekan ke-18 Super League, Dewa United menjamu Arema FC di Banten International Stadium, Serang, Senin (26/1) malam WIB.
Dewa United menang 2-0 berkat brace Alex Martins pada menit ke-3 (penalti) dan ke-42.
Setelah unggul dua gol di babak pertama, Dewa United bermain dengan nyaman di babak kedua.
Sesekali Stefano Lilipaly, Taisei Marukawa, dan Stefano Lilipaly mengancam gawang Arema.
Dewa United Vs Arema FC menjadi laga penutup pekan ke-18 Super League. Cek klasemen di sini.
