Lihat! Ada Sesuatu yang Lebih Penting dari Balapan Buat Valentino Rossi

jpnn.com, ASSEN - Valentino Rossi melakoni masa yang buruk dalam musim MotoGP 2019. Dari delapan seri balapan sejauh ini, Rossi tiga kali gagal finis. Beruntun. MotoGP Italia, Catalunya hingga di Belanda, Minggu (30/6) malam WIB.

Pada MotoGP Belanda yang digelar di Assen (salah satu sirkuit di mana Rossi sering juara), The Doctor gagal finis karena mengalami kecelakaan bareng dengan Takaaki Nakagami. Rossi berusaha memperbaiki posisinya dengan menyalip di tikungan. Namun, malah celaka yang dia dapat.

The high speed crash that brought an end to @ValeYellow46 and @takanakagami30 's race! ???? Both riders were thankfully OK! ???? #DutchGP ???????? pic.twitter.com/83wBRGAYKm — MotoGP™ ???????? (@MotoGP) July 1, 2019

Rossi si pembalap paling tua (40 tahun) di MotoGP 2019 itu sempat terdiam sejenak, seperti mencari kesadaran usai terhempas ke kerikil di luar lintasan. Hanya sesaat. Tak lama setelah itu dia langsung bangun dan memeriksa kondisi Nakagami.

Some things are more important than racing ????@ValeYellow46's first thought is to check on @takanakagami30 after their Assen crash. Thankfully, both riders were ok ????#DutchGP ???????? pic.twitter.com/zaBRxl8LSI — MotoGP™ ???????? (@MotoGP) July 1, 2019