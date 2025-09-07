Lihat Alex Marquez Jatuh di Sprint MotoGP Catalunya, Kenapa?

jpnn.com - BARCELONA - Pembalap Gresini Alex Marquez gagal finis meski start dari posisi paling depan dan memimpin balapan saat tersisa tiga lap pada Sprint MotoGP Catalunya di Circuit de Barcelona, Sabtu (6/9) malam WIB.

Alex memulai balapan dengan memikul ekspektasi publik, dialah yang bisa menghentikan 14 kemenangan beruntun Marc Marquez sejauh ini.

Pemilik motor nomor 73 itu start paling depan -pole pertama dia sejak 2023, dengan status sebagai pemilik rekor lap baru. Apa lagi yang kurang?

"Saya terlalu santai. Terlalu percaya diri. Saya hanya mencoba menyelesaikan lap itu dengan menekan lebih jauh, untuk menambah jarak dengan Marc," katanya.

"Jadi, ya, ketika Anda sangat percaya diri dengan motor, ketika Anda merasa terlalu percaya diri."