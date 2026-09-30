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Lihat, Anggota DPR Jadi Saksi Kemewahan di Lapas Cibinong

Lihat, Anggota DPR Jadi Saksi Kemewahan di Lapas Cibinong
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Isi salah satu ruangan yang disebut kluster mewah di Lapas Cibinong. Foto: Lutviatul Fauziah/JPNN

jpnn.com - CIBINONG - Komisi XIII DPR berkunjung ke kluster mewah yang ada di Lapas Cibinong, Kabupaten Bogor pada Rabu (30/9).

Para wakil rakyat dari pusat itu datang setelah adanya temuan Ombudsman yang menghebohkan.

Rombongan DPR yang datang, di antaranya Sugiat Santoso, Dewi Asmara, dan Andreas Hugo Pareira.

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Mereka mengecek satu per satu kluster mewah yang berada di Lapas Kelas IIA Cibinong itu.

Lihat, Anggota DPR Jadi Saksi Kemewahan di Lapas CibinongIsi salah satu ruangan yang disebut kluster mewah di Lapas Cibinong. Foto: Lutviatul Fauziah/JPNN

“Kami menindaklanjuti dan melihat secara faktual temuan-temuan yang pernah diungkapkan oleh Ombudsman kemudian juga inspeksi yang telah dilakukan oleh Kementerian Imipas,” ujar Dewi Asmara.

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Dia menuturkan bahwa kunjungan ini menjadi momen pihaknya mengecek benar atau tidaknya ada kluster mewah di Lapas Cibinong.

"Mengecek kembali apa yang kami dengar,” katanya.

Komisi XIII DPR RI mengungjungi dan melakukan sidak ke kluster mewah di Lapas Cibinong, Kabupaten Bogor.

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