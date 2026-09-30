Lihat, Anggota DPR Jadi Saksi Kemewahan di Lapas Cibinong

jpnn.com - CIBINONG - Komisi XIII DPR berkunjung ke kluster mewah yang ada di Lapas Cibinong, Kabupaten Bogor pada Rabu (30/9).

Para wakil rakyat dari pusat itu datang setelah adanya temuan Ombudsman yang menghebohkan.

Rombongan DPR yang datang, di antaranya Sugiat Santoso, Dewi Asmara, dan Andreas Hugo Pareira.

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Mereka mengecek satu per satu kluster mewah yang berada di Lapas Kelas IIA Cibinong itu.

Isi salah satu ruangan yang disebut kluster mewah di Lapas Cibinong. Foto: Lutviatul Fauziah/JPNN

“Kami menindaklanjuti dan melihat secara faktual temuan-temuan yang pernah diungkapkan oleh Ombudsman kemudian juga inspeksi yang telah dilakukan oleh Kementerian Imipas,” ujar Dewi Asmara.

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Dia menuturkan bahwa kunjungan ini menjadi momen pihaknya mengecek benar atau tidaknya ada kluster mewah di Lapas Cibinong.

"Mengecek kembali apa yang kami dengar,” katanya.