menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Bulutangkis » Lihat Bagan Perempat Final French Open 2025, Nomor Cewek Hot

Lihat Bagan Perempat Final French Open 2025, Nomor Cewek Hot

Lihat Bagan Perempat Final French Open 2025, Nomor Cewek Hot
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Tungga putri China Han Yue. Foto: Peter Parks/AFP

jpnn.com - CESSON SEVIGNE - Perempat final French Open 2025 Super 750, Jumat (24/10) menjanjikan laga-laga ketat, terutama di nomor tunggal putri, ganda putri, dan ganda campuran.

Pada nomor tunggal putri, penghuni Top 5 masih bertahan dan bikin 8 Besar French Open 2025 jadi hot.

Peringkat pertama dunia An Se Young (Korea) akan berhadapan dengan nomor 14 dunia Gao Fang Jie (China).

Baca Juga:

Peringkat kedua dunia Wang Zhi Yi (China) bakal meladeni nomor 19 dunia Kim Ga Eun (Korea).

Peringkat ketiga dunia Akane Yamaguchi (Jepang) ketemu ranking ke-5 dunia Chen Yu Fei (China).

Peringkat IV dunia Han Yue (China) melawan nomor delapan dunia Tomoka Miyazaki (Jepang).

Baca Juga:

Empat perempat final tunggal putri itu pasti seru.

Sementara itu, di nomor ganda putri menghadirkan perseteruan Jepang-Korea-China-Malaysia.

Match pertama perempat final French Open 2025 Super 750 akan dimulai sekitar pukul 15.00 WIB.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI