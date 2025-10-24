Lihat Bagan Perempat Final French Open 2025, Nomor Cewek Hot

jpnn.com - CESSON SEVIGNE - Perempat final French Open 2025 Super 750, Jumat (24/10) menjanjikan laga-laga ketat, terutama di nomor tunggal putri, ganda putri, dan ganda campuran.

Pada nomor tunggal putri, penghuni Top 5 masih bertahan dan bikin 8 Besar French Open 2025 jadi hot.

Peringkat pertama dunia An Se Young (Korea) akan berhadapan dengan nomor 14 dunia Gao Fang Jie (China).

Peringkat kedua dunia Wang Zhi Yi (China) bakal meladeni nomor 19 dunia Kim Ga Eun (Korea).

Peringkat ketiga dunia Akane Yamaguchi (Jepang) ketemu ranking ke-5 dunia Chen Yu Fei (China).

Peringkat IV dunia Han Yue (China) melawan nomor delapan dunia Tomoka Miyazaki (Jepang).

Empat perempat final tunggal putri itu pasti seru.

Sementara itu, di nomor ganda putri menghadirkan perseteruan Jepang-Korea-China-Malaysia.