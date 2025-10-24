Lihat Bagan Perempat Final French Open 2025, Nomor Cewek Hot
jpnn.com - CESSON SEVIGNE - Perempat final French Open 2025 Super 750, Jumat (24/10) menjanjikan laga-laga ketat, terutama di nomor tunggal putri, ganda putri, dan ganda campuran.
Pada nomor tunggal putri, penghuni Top 5 masih bertahan dan bikin 8 Besar French Open 2025 jadi hot.
Peringkat pertama dunia An Se Young (Korea) akan berhadapan dengan nomor 14 dunia Gao Fang Jie (China).
Peringkat kedua dunia Wang Zhi Yi (China) bakal meladeni nomor 19 dunia Kim Ga Eun (Korea).
Peringkat ketiga dunia Akane Yamaguchi (Jepang) ketemu ranking ke-5 dunia Chen Yu Fei (China).
Peringkat IV dunia Han Yue (China) melawan nomor delapan dunia Tomoka Miyazaki (Jepang).
Empat perempat final tunggal putri itu pasti seru.
Sementara itu, di nomor ganda putri menghadirkan perseteruan Jepang-Korea-China-Malaysia.
Match pertama perempat final French Open 2025 Super 750 akan dimulai sekitar pukul 15.00 WIB.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- French Open 2025: Jojo Tumbang, Ginting Juga, Lihat Bagan
- Live Streaming French Open 2025 Jojo Vs Koki Watanabe
- Jadwal 16 Besar French Open 2025: 2 Wakil Indonesia Saling Jegal demi 1 Tiket Perempat Final
- French Open 2025: Duel Panas Wakil Indonesia, 1 Tiket Perempat Final Sudah di Tangan
- French Open 2025: Kelelahan Tak Jadi Alasan, Jonatan Christie Tunjukkan Kelas Juara
- Live Streaming French Open 2025 Putri KW Vs Tomoka Miyazaki