Lihat, Bea Cukai-Pemkab Demak Musnahkan Jutaan Batang Rokok Ilegal

jpnn.com, SEMARANG - Bea Cukai Semarang bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Demak menggelar pemusnahan barang yang menjadi milik negara (BMN) berupa barang kena cukai ilegal pada Rabu (28/10).

Kegiatan seremonial berpusat di Pendopo Kabupaten Demak dan Halaman Parkir Gedung Grhadika Bina Praja Kabupaten Demak.

"Kegiatan ini kami selenggarakan melalui alokasi dan pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Kabupaten Demak dan kami tujukan untuk mengedukasi masyarakat akan bahaya barang kena cukai ilegal yang mengancam kesehatan masyarakat dan mengganggu stabilitas pertumbuhan industri barang kena cukai resmi," jelas Kepala Kantor Bea Cukai Semarang, Budi Prasetiyo dalam kegiatan yang turut dihadiri Bupati Demak, Jajaran Pemkab Demak, KPKNL Semarang, serta Aparat Penegak Hukum (APH) lainnya.

Barang-barang yang dimusnahkan terdiri dari 6.591.600 batang rokok ilegal serta 261,7 liter minuman mengandung etil alkohol (MMEA/miras) ilegal, dengan total nilai mencapai Rp9,9 miliar dan potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan sebesar Rp6,4 miliar.

Seluruh barang tersebut merupakan barang hasil penindakan Bea Cukai Semarang periode tahun 2025 dan 2026, yang berasal dari 9 kali penindakan di wilayah kerja Bea Cukai Semarang.

Penindakan ini mencakup operasi mandiri Bea Cukai Semarang dan kerja sama operasi penindakan pemberantasan rokok ilegal bersama Pemerintah Kabupaten Demak yang didanai oleh DBHCHT.

"Berbagai modus pelanggaran yang berhasil kami tindak antara lain penjualan dan penawaran rokok tanpa dilekati pita cukai, pengangkutan rokok polos, serta penggunaan pita cukai palsu. Operasi penindakan intensif kami lakukan menyasar berbagai titik distribusi, mulai dari distributor utama, penjualan via toko online (e-commerce), hingga skema pengedaran langsung oleh sales menggunakan sepeda motor," tambah Budi.

Disebutkan Budi, pemusnahan atas barang-barang tersebut terlaksana melalui dua mekanisme penanganan.