Lihat Betapa Pede Pemain Iran Menjelang Final Piala Asia Futsal 2026 Melawan Indonesia

jpnn.com - Iran akan menghadapi Timnas futsal Indonesia pada partai final Piala Asia Futsal 2026.

Skuad asuhan Vahid Shamsaee melangkah ke partai puncak setelah menumbangkan Irak dengan skor 4-2 di Indonesia Arena, Jakarta, Kamis (5/2/2026).

Pemain Iran Mohammadhossein Derakhshan mengaku siap menghadapi Skuad Garuda yang bakal tampil dengan dukungan penuh publik tuan rumah.

Pria kelahiran 1 Maret 1993 itu menilai tekanan dari ribuan pendukung lawan justru menjadi pemicu semangat bagi timnya.

"Saya percaya semua pemain Iran suka bermain di hadapan penggemar yang banyak."

"Kami datang ke sini untuk menikmati pertandingan dan saya berharap penggemar juga bisa menikmatinya," ujar pemain berusia 32 tahun itu.

Derakhshani optimistis mampu mempersembahkan gelar ke-14 untuk Iran pada ajang Piala Asia Futsal.

Dengan motivasi tinggi, Iran percaya diri bisa merengkuh trofi meski harus bermain di hadapan pendukung Timnas Indonesia.