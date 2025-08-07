Lihat di Sini Harga Tiket Persib Bandung Vs Semen Padang

jpnn.com - BANDUNG - Tiket laga Persib Bandung vs Semen Padang di pekan ke-1 BRI Super League bisa didapatkan di Persib Apps.

Pertandingan tersebut hadir di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (9/8).

"Pastikan sudah melakukan pembaruan Persib Apps ke versi terbaru," bunyi pernyataan pihak Persib di laman resmi mereka.

Harga tiket pertandingan kandang pertama Persib ini beragam, yakni Rp 400.000 (VIP Bawah), Rp 200.000 (VIP Barat Utara/VBU dan VIP Barat Selatan/VBS), Rp 125.000 (tribune Utara, Timur, dan Selatan).

Selain itu ada juga VBU dan VBS Lounge seharga Rp 350.000.

"Dapatkan potongan harga sebesar 25 persen untuk pembeli Season Pass 17 laga kandang."

Harga Season Pass Rp 5.100.000 (VIP Bawah), Rp 2.550.000 (VBU dan VBS), Rp 1.593.750 (tribune Utara, Timur dan Selatan), serta VBU dan VBS Lounge seharga Rp 4.462.500.

"Khusus untuk Season Pass VIP Bawah, 15 pembeli pertama akan mendapat kesempatan memiliki jersei home Persib 2025/26."