menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Lihat di Sini Harga Tiket Persib Bandung Vs Semen Padang

Lihat di Sini Harga Tiket Persib Bandung Vs Semen Padang

Lihat di Sini Harga Tiket Persib Bandung Vs Semen Padang
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Salah satu pemain baru Persib Bandung Wiliam Moreira Da Silva Marcilio. Foto: persibcoid

jpnn.com - BANDUNG - Tiket laga Persib Bandung vs Semen Padang di pekan ke-1 BRI Super League bisa didapatkan di Persib Apps.

Pertandingan tersebut hadir di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (9/8).

"Pastikan sudah melakukan pembaruan Persib Apps ke versi terbaru," bunyi pernyataan pihak Persib di laman resmi mereka.

Baca Juga:

Harga tiket pertandingan kandang pertama Persib ini beragam, yakni Rp 400.000 (VIP Bawah), Rp 200.000 (VIP Barat Utara/VBU dan VIP Barat Selatan/VBS), Rp 125.000 (tribune Utara, Timur, dan Selatan).

Selain itu ada juga VBU dan VBS Lounge seharga Rp 350.000.

"Dapatkan potongan harga sebesar 25 persen untuk pembeli Season Pass 17 laga kandang."

Baca Juga:

Harga Season Pass Rp 5.100.000 (VIP Bawah), Rp 2.550.000 (VBU dan VBS), Rp 1.593.750 (tribune Utara, Timur dan Selatan), serta VBU dan VBS Lounge seharga Rp 4.462.500.

"Khusus untuk Season Pass VIP Bawah, 15 pembeli pertama akan mendapat kesempatan memiliki jersei home Persib 2025/26."

Persib Bandung vs Semen Padang di pekan ke-1 BRI Super League hadir di Stadion GBLA, Sabtu.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI