menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Lihat di Sini Hasil & Jadwal Pekan Pertama BRI Super League

Lihat di Sini Hasil & Jadwal Pekan Pertama BRI Super League

Lihat di Sini Hasil & Jadwal Pekan Pertama BRI Super League
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pembukaan BRI Super League 2025-2026 di GBT Surabaya. Foto: diambil dari ileague

jpnn.com - JAKARTA - Empat gol lahir di hari pertama pekan ke-1 BRI Super League, Jumat (8/8).

Pada hari pertama kemarin terdapat tiga pertandingan yang melibatkan tiga klub promosi; musim lalu masih berjibaku di Liga 2.

Tiga tim promosi, yakni Bhayangkara Presisi Lampung FC, Persijap Jepara, dan PSIM Yogyakarta sama-sama menyulitkan trio tim besar, yaitu Borneo FC Samarinda, PSM Makassar, serta Persebaya Surabaya.

Baca Juga:

Namun, trio tim promosi itu pun mendapat hasil yang berbeda.

Baca Juga:

Bhayangkara keok, Persijap mendapat satu poin, dan PSIM menang. (il/jpnn)

Hasil dan Jadwal Pekan ke-1 BRI Super League
Lihat di Sini Hasil &amp; Jadwal Pekan Pertama BRI Super Leagueileague

Trio tim promosi BRI Super League sama-sama menyulitkan tiga tim besar, tetapi hasilnya, oh...


Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI