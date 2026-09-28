Lihat di Sini Link Live Streaming Timnas Indonesia Vs Malaysia, Gratis
jpnn.com - Timnas Indonesia menurunkan komposisi terbaiknya saat menghadapi Malaysia pada laga kedua Grup A FIFA ASEAN Cup 2026.
Laga akbar tersebut digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (28/9/2026) pukul 19.30 WIB.
Bagi Sobat Negeriku yang ingin menyaksikan bisa melalui layanan streaming RANS Entertainment dan layar kaca SCTV.
Berikut link streaming yang tersedia dan legal:
https://www.youtube.com/watch?v=NfFHec8ETxQ
Pelatih John Herdman tidak melakukan banyak perubahan pada komposisi pemain yang diturunkan.
Di posisi penjaga gawang, Marten Paes kembali dipercaya mengawal gawang Timnas Indonesia setelah Emil Audero tidak berada dalam kondisi terbaik.
Lini belakang diisi Kevin Diks, Elkan Baggott, Justin Hubner, Calvin Verdonk, dan Dean James.
Lihat di sini streaming Timnas Indonesia pada FIFA ASEAN Cup 2026 melawan Malaysia, Senin (28/9)
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