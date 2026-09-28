menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Lihat di Sini Link Live Streaming Timnas Indonesia Vs Malaysia, Gratis

Lihat di Sini Link Live Streaming Timnas Indonesia Vs Malaysia, Gratis

Lihat di Sini Link Live Streaming Timnas Indonesia Vs Malaysia, Gratis
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Skuad Timnas Indonesia. Foto : Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com - Timnas Indonesia menurunkan komposisi terbaiknya saat menghadapi Malaysia pada laga kedua Grup A FIFA ASEAN Cup 2026.

Laga akbar tersebut digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (28/9/2026) pukul 19.30 WIB.

Bagi Sobat Negeriku yang ingin menyaksikan bisa melalui layanan streaming RANS Entertainment dan layar kaca SCTV.

Baca Juga:

Berikut link streaming yang tersedia dan legal:

https://www.youtube.com/watch?v=NfFHec8ETxQ

Pelatih John Herdman tidak melakukan banyak perubahan pada komposisi pemain yang diturunkan.

Baca Juga:

Di posisi penjaga gawang, Marten Paes kembali dipercaya mengawal gawang Timnas Indonesia setelah Emil Audero tidak berada dalam kondisi terbaik.

Lini belakang diisi Kevin Diks, Elkan Baggott, Justin Hubner, Calvin Verdonk, dan Dean James.

Lihat di sini streaming Timnas Indonesia pada FIFA ASEAN Cup 2026 melawan Malaysia, Senin (28/9)

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI