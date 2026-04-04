Lihat di Sini Link Streaming Jakarta Pertamina vs Popsivo Polwan, Potensi Megawati Meledak

jpnn.com - Tim voli Jakarta Pertamina Enduro berupaya bangkit saat jumpa Popsivo Polwan pada laga lanjutan final four Proliga 2026 seri Surabaya.

Laga akbar tersebut rencananya digelar di Jawa Pos Arena, Surabaya, Sabtu (4/4/2026) pukul 19.00 WIB.

Sobat Negeriku yang ingin menyaksikan bisa melalui streaming di Vidio.com atau layar kaca Moji TV.

Jakarta Pertamina Enduro berupaya bangkit seusai di laga perdana kalah dari Jakarta Electric PLN Mobile dengan skor 2-3 (25-15, 22-25, 23-25, 25-21, 11-15).

Manajer Jakarta Pertamina Widi Triyoso berharap Megawati Hangestri Pertiwi dan kolega meningkatkan kewaspadaan mengingat Popsivo Polwan kini tampil dengan kekuatan berbeda.

Kehadiran Malwina Smarzek (Polandia) membuat opsi serangan tim milik Kepolisian RI tersebut kian beragam setelah sebelumnya hanya mengandalkan Arsela Nuari Purnama dan Yonkaira Pena (Republik Dominika).

“Semua pasti kami waspadai. Kami berharap para pemain bisa tampil maksimal meredam serangan lawan,” ungkap Widi saat dihubungi JPNN, Sabtu (4/4).