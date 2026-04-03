Lihat di Sini Link Streaming Popsivo Polwan Vs Gresik Phonska, Malwina Smarzek Debut

jpnn.com - Tim voli putri Jakarta Popsivo Polwan akan menantang Gresik Phonska Plus Pupuk Indonesia pada final four Proliga 2026.

Laga akbar tersebut rencananya akan digelar di Jawa Pos Arena, Surabaya, Jumat (3/4/2026) pukul 19.00 WIB.

Sobat Negeriku yang ingin menyaksikan laga akbar tersebut bisa melalui streaming di Vidio.com atau layar kaca Moji TV.

Jakarta Popsivo Polwan mengincar kemenangan saat jumpa tim asal kota Pudak tersebut.

Skuad asuhan Darko Dobreskov telah berbenah menatap final four dengan mendatangkan pemain asal Polandia, Malwina Smarzek.

Pemain kelahiran 3 Juni 1996 itu diharapkan menjadi mesin poin tim milik Kepolisian RI bersama Yonkaira Pena (Republik Dominika).

Kolaborasi keduanya diharapkan bisa membuat Popsivo Polwan meraih gelar juara seusai pada edisi 2025 hanya mampu finis sebagai runner up.