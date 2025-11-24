menu
JPNN.com » Nasional » Tokoh » Lihat Gaya Wapres Gibran, PM Jepang Tersenyum

Gibran Rakabuming bercengkerama dengan Recep Tayyip Erdogan dan Sanae Takaichi. Foto: Thomas Mukoya/Pool/AFP

jpnn.com - JOHANNESBURG - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bertemu dengan banyak pemimpin dunia pada KTT G20 di Johannesburg, Afrika Selatan.

Pada salah satu momen, Gibran bin Jokowi tampak bercengkerama dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi.

Gibran sepertinya sedang berbicara dengan Pak Erdogan, Bu Takaichi pun tersenyum.

Selama di Afsel, Gibran mengirimkan pesan kepada dunia bahwa masa depan tatanan global harus dibangun di atas prinsip kemitraan yang adil dan saling memberdayakan, bukan mendikte dan menciptakan ketergantungan.

Pesan itu disampaikan Wapres dalam sesi wawancara cegat seusai menyampaikan pidato sesi ketiga pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Johannesburg Expo Center.

"Setiap negara berhak untuk menentukan arah pembangunannya. Yang namanya kerja sama, partnership, harus menyejahterakan, harus memberdayakan," katanya menjawab pesan yang ingin disampaikan dari rangkaian Konferensi KTT G20 di Johannesburg, 22–23 November 2025.

Wapres Gibran -yang hadir mewakili Presiden Prabowo Subianto, menjelaskan bahwa dalam sesi-sesi G20 maupun pertemuan CEO Business Forum, Indonesia secara konsisten memperjuangkan posisi Global South, terutama terkait keadilan ekonomi dan hak menentukan arah pembangunan nasional.

"Mempertegas posisi global South di tatanan global, mempertegas apa yang sudah didorong dan diinisiasi Indonesia dari empat tahun yang lalu, bahwa keadilan ekonomi global ini yang secara konsisten Indonesia sampaikan terus," katanya. (afp/antara)

Gibran mengirimkan pesan kepada dunia bahwa masa depan tatanan global harus dibangun di atas prinsip kemitraan yang adil.


Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

