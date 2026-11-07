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Lihat Gol ke-2 Dewa United ke Gawang PSIM, Luar Biasa

Lihat Gol ke-2 Dewa United ke Gawang PSIM, Luar Biasa
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Dewa United merayakan gol yang dicetak Taisei Marukawa (dua kanan, depan). Foto: dewa united

jpnn.com - BANTUL - Taisei Marukawa mencetak gol penentu kemenangan Dewa United atas PSIM Yogyakarta pada pekan ke-9 Super League di Stadion Sultan Agung, Bantul, Jumat (6/11) sore WIB.

Gol itu menjadi salah satu penyebab Dewa United menang 2-1 dan untuk sementara berhak memimpin klasemen.

Marukawa mencetak dari sebuah skema serangan balik di pengujung babak kedua.

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Pria Jepang yang konon segera menjadi WNI itu mendribel bola dengan cepat dari pertengahan lapangan hingga ke dalam kotak penalti PSIM, lalu dengan kaki kirinya melepas tendangan keras. Gol yang pantas disebut luar biasa. 

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"Kami memiliki rencana permainan yang baik, terutama di babak pertama. Pertandingan menegangkan bagi kami. Jadi, saya bangga kepada para pemain karena mereka tetap berjuang dan akhirnya mampu mencetak gol pada menit-menit akhir pertandingan," tutur Pelatih Dewa United Osmar Loss seperti dipetik dari halaman Dewa United. (du/jpnn)

Hasil-Jadwal Pekan ke-9 dan Klasemen
Lihat Gol ke-2 Dewa United ke Gawang PSIM, Luar BiasaLihat Gol ke-2 Dewa United ke Gawang PSIM, Luar BiasaLihat Gol ke-2 Dewa United ke Gawang PSIM, Luar Biasaileague

Berkat gol itu, Dewa United pun menang di kandang PSIM Yogyakarta. Cek klasemen Super League.


Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

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