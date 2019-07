Lihat Gol Manchester United ke Gawang Perth Glory, Salah Satunya dari Marcus Rashford

jpnn.com, PERTH - Manchester United memetik kemenangan dalam laga pertama pramusim. Meladeni klub A-League, Perth Glory di Optus Stadium, Perth, Sabtu (13/7) malam WIB, MU menang 2-0.

Setelah hanya bermain 0-0 di babak pertama, Setan Merah mulai lebih tajam di 45 menit kedua. Gol pertama di pertandingan MU musim ini lahir dari kerja sama Paul Pogba dan Marcus Rashford. Nama terakhir mengubah umpan Pogba menjadi gol di menit ke-60.

BACA JUGA: Lihat! Paul Pogba Cetak Gol Brilian saat Latihan Untuk Persiapan Man Utd vs Perth Glory

Gol kedua diciptakan pemain muda MU, James Garner (18) dari sepakan terukur dari luar kotak penalti di menit ke-84. Skor 2-0 bertahan hingga laga usai.

18-year old James Garner just scored this, two minutes after coming onto the pitch. Wake up Sean Longstaff, it’s all over. pic.twitter.com/REi8gkXsbt — Red Devil Bible (@RedDevilBible) July 13, 2019