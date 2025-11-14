menu
Lihat Gol Rizky Ridho yang Fenomenal, Anda Mau Ikut Dukung? Begini Caranya

Gaya Kapten Persija Rizky Ridho seusai mencetak gol. Foto: persija

jpnn.com - JAKARTA - “Alhamdulillah, saya bersyukur bisa masuk nominasi Puskss Award. Jujur, saya tidak pernah membayangkan gol itu akan sejauh ini," ujar bek sekaligus Kapten Persija Rizky Ridho.

Gol Rizky Ridho ke gawang Arema FC pada laga Liga 1 (sekarang Super League) musim lalu menjadi buah bibir, hingga masuk nominasi The FIFA Puskas Award 2025 -penghargaan bergengsi FIFA untuk gol terbaik dunia.

Proses terjadinya gol itu lahir dari sebuah serangan balik.

Tak percaya? Lihat (klik) di bawah ini.

Ryo Matsumura mengirim umpan, kemudian Rizky Ridho melepaskan tembakan jarak jauh yang melambung indah dan berakhir mulus di jala gawang lawan.

"Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan setim, tim pelatih, ofisial, dan seluruh Jakmania yang selalu mendukung. Gol itu lahir karena kerja sama tim, bukan semata-mata aksi individu. Semoga ini bisa menjadi motivasi bagi kami semua untuk terus berjuang lebih baik,” kata Ridho.

Mau ikut memberikan dukungan agar gol Rizky Ridho menjadi gol terbaik dunia 2025? Mari...

