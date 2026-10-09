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Lihat Hasil FP1 MotoGP Indonesia, Ada yang Marah-Marah

Lihat Hasil FP1 MotoGP Indonesia, Ada yang Marah-Marah
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Francesco Bagnaia. Foto: Toshifumi Kitamura/AFP

jpnn.com - LOMBOK TENGAH – Penunggang kuda besi Aprilia Marco Bezzecchi menguasai free practice 1 atau FP1 MotoGP Indonesia di Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Jumat (9/10) pagi WIB.

Bezzecchi menorehkan waktu terbaiknya di angka satu menit 30,132 detik. Itu masih di bawah rekor lap di Mandalika satu menit 28,832 -juga atas nama Bezzecchi yang tercipta tahun lalu.

Marc Marquez harus puas di posisi kedua berjarak 0,237 detik dari catatan waktu Bezzecchi. Si pemimpin klasemen Jorge Martin berada di urutan ketiga.

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FP1 MotoGP Indonesia tadi diwarnai kekesalan pembalap Ducati Francesco Bagnaia.

Cowok Italia yang biasa dipanggil Pecco itu tampak marah kepada Toprak Razgatlioglu di Turn 12 saat sesi latihan tersisa sekitar sepuluh menit.

Pecco yang terlihat sedang ngebut ketemu motor Toprak yang sedang melambat menjelang tikungan. Pecco terpaksa mengerem dan akhirnya melebar serta keluar dari lintasan.

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Pemilik nomor 63 itu menunjuk dan berteriak kepada Toprak.

Setelah itu, Pecco tampak tampil dengan amarah. Kurang fokus dan nyaris terjatuh di Turn 3.

Marc Marquez harus puas di posisi kedua FP1 MotoGP Indonesia 2026. Cek hasil lengkap di sini.

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