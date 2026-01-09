Lihat! Ini Maskot Banteng Milik PDIP, Nama Bakal Diumumkan Saat Rakernas
jpnn.com, JAKARTA - DPP PDI Perjuangan terus mempersiapkan diri menyambut acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) sekaligus peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 partai di arena Beach City International Stadium, Ancol, pada 10–12 Januari 2026.
Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital M. Prananda Prabowo tampak terjun memantau gladi resik kegiatan bersama Ketua Koordinator Media Pintar Perjuangan (MPP) Henky di Ancol, pada Jumat (9/1).
Putra Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri itu juga meninjau pameran MPP yang menampilkan maskot Banteng di arena Beach City International Stadium.
Tampak Prananda juga memberi arahan kepada Henky agar penempatan maskot Banteng merepresentasikan semangat perjuangan partai.
Diketahui, PDIP memang menempatkan maskot banteng yang dipakaikan jaket berwarna merah dan celana hitam serta sepatu putih.
Maskot nanteng merupakan hasil sayembara yang dilaksanakan partai selama tiga bulan, yakni sejak Oktober hingga Desember 2025.
Henky mengatakan maskot banteng ditempatkan di lokasi Rakernas agar menghadirkan semangat perjuangan partai.
"Maskot banteng bukan hanya simbol. Ia adalah energi. Energi yang tumbuh dari rakyat, untuk rakyat," kata dia kepada awak media di lokasi, Jumat (9/1).
DPP PDI Perjuangan bakal memperkenalkan nama maskot banteng ketika menggelar Rakernas pada 10–12 Januari 2026.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Rakernas PDIP Dihiasi Maskot Banteng, Namanya Akan Diumumkan di HUT ke-53 Partai
- PDIP Gelar HUT ke-53 dan Rakernas 2026, Konsolidasi sebagai Partai Penyeimbang
- PDIP Bakal Gelar Rakernas, Bahas Persoalan Geopolitik sampai Krisis Ekologis
- Temuan LSI Denny JA Ungkap Adanya Gap Antara Golkar-Gerindra Cs dengan Konstituen
- Mayoritas Publik Tolak Pilkada via DPRD, PDIP: Terlalu Mahal Cabut Hak Rakyat
- PT Vale Tanggapi Penghentian Operasional Proyek Pomalaa