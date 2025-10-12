Lihat, Ini Video Kinerja dan Silaturahmi Adies Kadir di Surabaya

jpnn.com, SURABAYA - Dukungan untuk Adies Kadir tetap menguat sebagai Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar terefleksi di media sosial. Linimasa warga Surabaya dan Sidoarjo dalam beberapa waktu terakhir ramai memperlihatkan kerja nyata legislator dapil Jawa Timur IX tersebut.

Beragam foto dan video menampilkan kegiatan Adies saat turun langsung membantu masyarakat, mulai dari renovasi rumah, bantuan modal UMKM, penyaluran alat kesehatan, hingga dukungan pendidikan.

Salah satu unggahan dari akun Instagram @sandaljepit.kita memicu beragam komentar positif dari warga penerima manfaat. Seorang warganet dengan akun @541_ful menulis, “Bapak Adies Kadir orang baik yang selalu memberikan kebaikan nyata kepada kami. Bukan omon-omon, bukan cuma janji tapi semuanya kami rasakan dari beliau. Tetaplah menjadi orang baik, maju terus Pak Adies Kadir, kami selalu ada bersamamu,” sebagaimana dikutip Minggu (12/10).

Warganet lain, @felicitaalifa, menyatakan, “Sangat terbantu dengan program KIP dan PIP. Lanjutkan Pak Adies Kadir.”

Selain program bantuan, media sosial juga diramaikan video silaturahmi haru Adies Kadir bersama relawan Ormas MKGR di Surabaya awal Oktober lalu. Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum, Adies menyapa sukarelawan dengan hangat.

“Sukarelawan bagi saya bukan sekadar tim, tapi sudah seperti keluarga. Karena itu, saya selalu berusaha sekuat mungkin memberikan yang terbaik,” ujar Adies dalam sambutannya.

Legislator yang meraup lebih dari 145 ribu suara itu juga menyampaikan permohonan maaf. “Kalau selama ini ada salah atau khilaf, saya mohon dimaafkan. Saya percaya, kebersamaan dan ketulusan ini yang membuat kita tetap kuat,” tandasnya.

Fenomena ini menunjukkan kedekatan emosional dan kerja nyata Adies Kadir masih menancap kuat di hati warga. (tan/jpnn)