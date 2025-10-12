menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Politik » Lihat, Ini Video Kinerja dan Silaturahmi Adies Kadir di Surabaya

Lihat, Ini Video Kinerja dan Silaturahmi Adies Kadir di Surabaya

Lihat, Ini Video Kinerja dan Silaturahmi Adies Kadir di Surabaya
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Anggota DPR RI Adies Kadir. Foto: Source for jpnn

jpnn.com, SURABAYA - Dukungan untuk Adies Kadir tetap menguat sebagai Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar terefleksi di media sosial. Linimasa warga Surabaya dan Sidoarjo dalam beberapa waktu terakhir ramai memperlihatkan kerja nyata legislator dapil Jawa Timur IX tersebut.

Beragam foto dan video menampilkan kegiatan Adies saat turun langsung membantu masyarakat, mulai dari renovasi rumah, bantuan modal UMKM, penyaluran alat kesehatan, hingga dukungan pendidikan.

Salah satu unggahan dari akun Instagram @sandaljepit.kita memicu beragam komentar positif dari warga penerima manfaat. Seorang warganet dengan akun @541_ful menulis, “Bapak Adies Kadir orang baik yang selalu memberikan kebaikan nyata kepada kami. Bukan omon-omon, bukan cuma janji tapi semuanya kami rasakan dari beliau. Tetaplah menjadi orang baik, maju terus Pak Adies Kadir, kami selalu ada bersamamu,” sebagaimana dikutip Minggu (12/10).

Baca Juga:

Warganet lain, @felicitaalifa, menyatakan, “Sangat terbantu dengan program KIP dan PIP. Lanjutkan Pak Adies Kadir.”

Selain program bantuan, media sosial juga diramaikan video silaturahmi haru Adies Kadir bersama relawan Ormas MKGR di Surabaya awal Oktober lalu. Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum, Adies menyapa sukarelawan dengan hangat.

“Sukarelawan bagi saya bukan sekadar tim, tapi sudah seperti keluarga. Karena itu, saya selalu berusaha sekuat mungkin memberikan yang terbaik,” ujar Adies dalam sambutannya.

Baca Juga:

Legislator yang meraup lebih dari 145 ribu suara itu juga menyampaikan permohonan maaf. “Kalau selama ini ada salah atau khilaf, saya mohon dimaafkan. Saya percaya, kebersamaan dan ketulusan ini yang membuat kita tetap kuat,” tandasnya.

Fenomena ini menunjukkan kedekatan emosional dan kerja nyata Adies Kadir masih menancap kuat di hati warga. (tan/jpnn)


Berita Selanjutnya:
Adies Kadir Mendukung Impian Raihan, Si Bocah Pemanjat Tiang Bendera

Kerja nyata Adies Kadir warga Surabaya ramai di medsos. Warganet meminta legislator Golkar itu tetap mengabdi di DPR.


Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI