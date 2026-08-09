Lihat Itu, Brigjen Hengki Haryadi Ikut Memadamkan Api Karhutla di Riau

jpnn.com - PEKANBARU - Polda Riau bersama TNI, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Manggala Agni, dan masyarakat terus memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah rawan.

Salah satu langkah yang dilakukan, yakni menggelar patroli udara dan peninjauan darat untuk mendeteksi lebih awal potensi titik api sekaligus memetakan kawasan yang memiliki risiko tinggi terjadi karhutla.

Patroli udara dipimpin Wakapolda Riau Brigjen Hengki Haryadi bersama Irdam XIX/Tuanku Tambusai, Kalaksa BPBD Riau M Edy Aprizal, Irwasda Polda Riau Kombes Ino Harianto, Karoops Polda Riau Kombes Edison LB Sitanggang serta personel Bidhumas Polda Riau.

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Dari udara, tim memantau sejumlah kawasan yang dinilai rawan, di antaranya Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis, kemudian Kecamatan Sinaboi dan Pasir Limau Kapas di Kabupaten Rokan Hilir.

Dalam pemantauan di wilayah Rohil, turut hadir Kapolres Rohil AKBP Aldi Alfa Faroqi.

Wakapolda Riau mengatakan patroli tersebut menjadi bagian dari langkah mitigasi untuk mengetahui kondisi lapangan secara langsung sekaligus mengidentifikasi kawasan yang berpotensi mengalami kebakaran.

Dikatakan, salah satu wilayah yang menjadi perhatian ialah kawasan Pasir Limau Kapas yang sebelumnya terdeteksi mengalami kebakaran.

“Kami berkolaborasi bersama-sama, baik itu TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api (MPA), termasuk masyarakat lokal sedang melakukan pemadaman api,” ujar Brigjen Hengki.