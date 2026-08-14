Lihat Itu Gestur Jokowi dan Prabowo, Penuh Makna

jpnn.com - JAKARTA - Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) memberikan acungan jempol kepada Presiden Prabowo Subianto.

Jokowi memberikan acungan jempol setelah Presiden Prabowo berpidato dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR serta DPD di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8).

Mulanya, seusai turun dari mimbar, Prabowo menyapa para peserta Sidang Tahunan setelah berpidato selama hampir dua jam.

Prabowo kemudian berjalan menuju deretan tamu naratetama yang diisi para mantan presiden dan wapres RI.

Jokowi berada di areal tersebut bersama Wapres ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla, Wapres ke-11 RI Boediono, dan Wapres ke-13 RI Maruf Amin.

Prabowo terlihat memberikan hormat kepada Jokowi saat berada di kursi naratetama dan dibalas gestur yang sama oleh eks gubernur DKI Jakarta itu.

Tangan kedua tokoh kemudian turun setelah saling hormat.

Lantas, Jokowi mengacungkan jempol ke arah Prabowo.