Lihat Itu Penampakan Kandang Persipura Pasca-Kerusuhan, ASN Dikerahkan

jpnn.com - JAKARTA - Terjadi kerusuhan seusai Persipura kalah 0-1 dari Adyaksa FC dalam laga play-off Liga 2 Championship 2025/2026 di Stadion Lukas Enembe, Kampung Harapan, Kabupaten Jayapura, Papua, Sabtu (9/5).

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan setempat mengikuti kerja bakti dan aksi pembersihan di kawasan Stadion Lukas Enembe, Minggu (10/5).

Gubernur Papua Matius D. Fakhiri di Jayapura, Minggu, mengatakan kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap menjaga fasilitas publik agar tetap bersih, aman, dan nyaman pasca kericuhan pertandingan "Play Off" Persipura melawan Adhyaksa FC beberapa waktu lalu.

"Sehingga kegiatan tersebut bukan sekadar membersihkan stadion, tetapi juga menjadi simbol persatuan dan tanggung jawab bersama menjaga Papua tetap harmonis dan kondusif," katanya.

Mathius mengatakan, kerja bakti ini merupakan wujud kepedulian bersama terhadap aset kebanggaan masyarakat Papua.

"Oleh sebab itu saya mengajak seluruh ASN hadir dan menunjukkan semangat gotong royong,” ujar Matius.

Dia menjelaskan dengan keterlibatan ASN dalam kegiatan tersebut diharapkan mampu memberikan contoh positif kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga fasilitas umum secara bersama-sama.

"Stadion Lukas Enembe merupakan salah satu fasilitas olahraga kebanggaan masyarakat Papua yang harus dirawat bersama sehingga kegiatan ini juga menjadi momentum memperkuat solidaritas dan kebersamaan masyarakat Papua pasca insiden yang terjadi,” katanya lagi. (antara/jpnn)