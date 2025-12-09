Lihat Itu, Prajurit TNI AD Membangun Jembatan Bailey di Sumbar

menu
Pembangunan jembatan bailey di wilayah Jorong Sikabau, Nagari Pematang Panjang, Kecamatan Koto Balingka, Sumbar, Senin (8/12/2025). Foto: ANTARA/HO-Dispen TNI AD

jpnn.com - JAKARTA - TNI Angkatan Darat sedang membangun jembatan bailey di wilayah Jorong Sikabau, Nagari Pematang Panjang, Kecamatan Koto Balingka, Sumatera Barat.

Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigadir Jenderal TNI Donny Pramono mengatakan jembatan bailey itu dibangun untuk menghubungkan jalan yang sebelumnya terputus akibat banjir bandang.

"Kita (TNI AD) mengerahkan Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol untuk membangun jembatan di lokasi tersebut," kata Donny saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (9/12).

Dikutip dari politeknikpu.ac.id, jembatan bailey adalah jenis jembatan darurat atau sementara, biasanya terbuat dari panel logam yang mudah dipasang dan dipindahkan.

Jembatan bailey biasanya dibangun untuk memenuhi kebutuhan akses jembatan di tengah kondisi mendesak dan darurat seperti perang dan bencana alam.

Brigjen Donny mengatakan, personel TNI AD sudah membangun jembatan bailey sejak Senin (8/12) dengan melibatkan personel Denzipur 2/Prasada Sakti Payakumbuh, Batalyon TP 896/Serumpun Pseko Jambi, dan Koramil 07/Air Bangis.

Hingga saat ini, personel dari Satuan Zeni sedang menata fondasi, menyusun panel baja, serta merakit struktur bailey yang dikenal cepat dan efisien untuk situasi darurat.

Dia mengatakan setiap komponen dirakit dengan cermat guna memastikan keamanan dan ketahanan jembatan.

