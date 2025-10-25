Lihat Itu Raut Muka Presiden Prabowo Saat Membaca Surat dari Daffa Rasyid
jpnn.com - JAKARTA – Salah satu siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) di Bandung Barat, Jawa Barat, menulis surat untuk Presiden Prabowo Subianto.
Surat dari siswa bernama Muhammad Daffa Rasyid itu berisi ucapan terima kasih atas pembangunan Sekolah Rakyat dan selamat ulang tahun.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan kabar tersebut melalui akun instagram resmi @sekretariat.kabinet yang diunggah Jumat (24/10).
"Sebuah titipan surat. Selembar kertas yang penuh makna. Dari Muhammad Daffa Raasyid, seorang siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama II Bandung Barat, untuk Presiden Prabowo," kata Teddy seperti dikonfirmasi oleh Antara dalam pesan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.
Dalam unggahan foto tersebut, tampak Presiden Prabowo yang mengenakan setelan jas hitam, selayaknya hendak menerima tamu negara, sedang membaca selembar kertas tersebut.
Raut muka Presiden Prabowo tampak serius dan seksama membaca isi surat dari Muhammad Daffa Rasyid.
Pada foto kedua unggahan tersebut, terlihat isi surat dari siswa SR kepada Presiden Prabowo berisi:
Cisarua, 17 Oktober 2025
Wajah Presiden Prabowo Subianto terlihat sangat serius saat membaca surat dari Daffa Rasyid.
