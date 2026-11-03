Lihat Itu, Saat Hujan Deras Wapres Gibran Pakai Sepeda Motor ke Lokasi Bedah Rumah

jpnn.com, MAMUJU - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming melakukan kunjungan kerja di Mamuju dan Mamasa di Sulawesi Barat pada Senin (2/11).

Saat meninjau pelaksanaan program bedah rumah di Kabupaten Mamuju, Gibran menekankan pentingnya pembangunan mempertimbangkan sanitasi dan kesehatan.

"Pembangunan harap juga memperhatikan sisi sanitasi dan kesehatan, sehingga bantuan bedah rumah ini bisa jadi salah satu bentuk intervensi untuk mencegah stunting," kata Gibran sebagaimana keterangan kantornya yang dikutip di Jakarta, Selasa (3/11).

Dia menekankan pentingnya memperhatikan aspek sanitasi dan kesehatan keluarga penerima manfaat agar perbaikan hunian tidak hanya menghadirkan rumah yang layak, tetapi juga mendukung kualitas hidup penghuninya.

Untuk mencapai lokasi bedah rumah itu, Wapres Gibran menggunakan sepeda motor menuju Desa Bebanga, Kabupaten Mamuju. Hujan turun sangat deras dan akses menuju lokasi kunjungan kerja Gibran itu terhambat akibat jembatan terputus sehingga tidak bisa dilalui mobil.

Kunjungan itu merupakan bagian dari upaya Wapres Gibran mengawal program bedah rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto agar terlaksana secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pembangunan rumah layak huni, tutur Gibran, perlu disertai perhatian terhadap lingkungan tempat tinggal yang sehat, termasuk ketersediaan sanitasi yang memadai sebagai salah satu upaya mendukung pencegahan stunting.

Selain memastikan kualitas pelaksanaan program, Gibran juga memperhatikan warga lain yang masih membutuhkan bantuan perbaikan rumah.