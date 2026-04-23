Lihat Jadwal MotoGP Spanyol 2026, Bakal Dahsyat & Dramatis

JEREZ - MotoGP Spanyol di Sirkuit Jerez akhir pekan ini bakal sarat drama.

Itu lantaran MotoGP Spanyol ibarat start musim 2026 setelah 'pemanasan' di Thailand, Brasil, dan Amerika Serikat.

Setelah nyaris satu bulan jeda, MotoGP 2026 hadir di Eropa untuk 12 seri beruntun, dan Spanyol menjadi pembuka.

Bukan rahasia lagi, tur Eropa membuat tim dan pembalap lebih fresh karena mereka tak butuh persiapan perjalanan antarbenua. Semua hal bisa lebih irit.

MotoGP Spanyol 2026 bisa menjadi panggung pembuktian level banyak pembalap dengan masing-masing alasannya, seperti Marco Bezzecchi, Jorge Martin, Marc Marquez, dan Pedro Acosta.

Nama terakhir, disebut-sebut akan menjadi rekan satu tim Marc Marquez musim depan. Acosta jualah yang menunjukkan keberaniannya meladeni Marc Marquez di lintasan di awal musim ini.