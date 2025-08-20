Lihat Jadwal Pekan Ke-3 Super League, Aduh, Persebaya Bahaya
jpnn.com - JAKARTA - Pekan ke-3 BRI Super League 2025/26 bakal menghadirkan banyak big match.
Beberapa di antaranya, ada Semen Padang FC vs PSM Makassar di Padang, Persija Jakarta vs Malut United di Jakarta, dan ini nih Persebaya vs Bali United FC di Surabaya.
Persebaya pasti bertekad memberikan kemenangan kandang perdana di depan suporter.
Pelatih Persebaya Eduardo Perez mengatakan timnya saat ini sudah lebih tenang dan percaya diri lantaran sudah memetik kemenangan (vs Persita), meski bukan di kandang.
"Kemenangan (vs Persita) memberi ketenangan sekaligus modal besar untuk pertandingan selanjutnya (vs Bali United)," ujar Edu.
Namun, memenangi laga di pekan ketiga bakal susah banget buat Persebaya, lantaran Bali United datang dengan rasa penasaran tingkat tinggi.
Bali United tercatat di statistik selalu tampil impresif pada dua laga awal, tetapi tak sekali pun memenangi pertandingan. Hanya dua kali imbang. (il/pid/jpnn)
Klasemen dan Jadwal Pekan Ke-3 BRI Super League
ileague
Lihat klasemen BRI Super League dan jadwal pekan ketiga di sini. Wiih ada banyak big match.
Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan
