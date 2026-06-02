menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Bulutangkis » Lihat Jadwal Wakil Merah Putih di Indonesia Open 2026: Satu Tiket 16 Besar Sudah Diraih

Lihat Jadwal Wakil Merah Putih di Indonesia Open 2026: Satu Tiket 16 Besar Sudah Diraih

Lihat Jadwal Wakil Merah Putih di Indonesia Open 2026: Satu Tiket 16 Besar Sudah Diraih
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pebulu tangkis Alwi Farhan saat berlaga pada ajang Indonesia Open 2025 di Istora Senayan, Jakarta. Foto: Humas PP PBSI

jpnn.com - Sejumlah waki tuan rumah akan memulai perjuangan pada hari pertama Indonesia Open 2026 yang berlangsung di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (2/6).

Dari sektor tunggal putra, akan bertanding Jonatan Christie dan Alwi Farhan.

Jojo -sapaan akrab Jonatan- dijadwalkan menghadapi tunggal putra Singapura, Jia Heng Jason Teh.

Baca Juga:

Adapun Alwi bakal melawan pebulu tangkis tangguh asal India, Lakshya Sen.

Dari sektor ganda putra akan bertanding Leo Rolly Carnando/Daniel Martin yang menghadapi pasangan Taiwan, Lee Jhe Huei/Yang Po Hsuan.

Sementara itu, Indonesia dipastikan mengamankan satu tiket ke babak 16 besar karena mempertemukan dua pasangan ganda putri, yakni Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum melawan Isyana Syahira Meida/Rinjani K. Nastine.

Baca Juga:

Menarik ditunggu perjuangan pebulu tangkis tuan rumah lainnya pada ajang Indonesia Open 2026.

Sobat Negeriku yang ingin menonton bisa melalui layar kaca RCTI atau streaming di Vision+.(mcr16/jpnn)

Jadwal perjuangan pebulu tangkis tuan rumah pada ajang Indonesia Open 2026, Selasa (2/6) bisa disimak di sini

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI