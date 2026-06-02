Lihat Jadwal Wakil Merah Putih di Indonesia Open 2026: Satu Tiket 16 Besar Sudah Diraih

jpnn.com - Sejumlah waki tuan rumah akan memulai perjuangan pada hari pertama Indonesia Open 2026 yang berlangsung di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (2/6).

Dari sektor tunggal putra, akan bertanding Jonatan Christie dan Alwi Farhan.

Jojo -sapaan akrab Jonatan- dijadwalkan menghadapi tunggal putra Singapura, Jia Heng Jason Teh.

Baca Juga: Banyak Banget Big Match di Babak Pertama Indonesia Open 2026

Adapun Alwi bakal melawan pebulu tangkis tangguh asal India, Lakshya Sen.

Dari sektor ganda putra akan bertanding Leo Rolly Carnando/Daniel Martin yang menghadapi pasangan Taiwan, Lee Jhe Huei/Yang Po Hsuan.

Sementara itu, Indonesia dipastikan mengamankan satu tiket ke babak 16 besar karena mempertemukan dua pasangan ganda putri, yakni Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum melawan Isyana Syahira Meida/Rinjani K. Nastine.

Menarik ditunggu perjuangan pebulu tangkis tuan rumah lainnya pada ajang Indonesia Open 2026.

Sobat Negeriku yang ingin menonton bisa melalui layar kaca RCTI atau streaming di Vision+.(mcr16/jpnn)