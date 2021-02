Lihat Klasemen La Liga, Sevilla Sudah di Atas Barcelona

jpnn.com, PAMPLONA - Sevilla menorehkan kemenangan kelima beruntun di La Liga setelah menumbangkan tuan rumah Osasuna 2-0 dalam laga di Estadio El Sadar, Selasa (23/2) dini hari WIB.

Kemenangan itu membuat Sevilla naik ke posisi ketiga, menggusur Barcelona.

Bek Diego Carlos membuat tim asuhan Julen Lopetegui itu unggul pada menit ke-19, ketika ia melompat di atas dua pemain bertahan Osasuna untuk menyundul bola umpan tendangan sudut Joan Jordan.

Luuk de Jong membuat tim tamu menambah keunggulan di awal babak babak kedua dengan sepakan belakang tumitnya untuk mengarahkan umpan silang rendah dari Munir El Haddadi ke gawang, sementara pemain pengganti Papu Gomez hampir menambahkan gol ketiga di akhir pertandingan tetapi upayanya digagalkan oleh kiper Sergio Herrera.

5 - @SevillaFC_ENG have won their last six LaLiga games, keeping a clean sheet in the last five. They have won five consecutive games without conceding for the first time in the competition’s history. Candidature. pic.twitter.com/wjUS2OmZcA — OptaJose (@OptaJose) February 22, 2021