Lihat Klasemen Super League, Dewa United Rentan Masuk Zona Degradasi di Pekan ke-14

jpnn.com - TANGERANG - Dewa United Banten FC masih melempem menjelang Super League memasuki pertangahan musim.

Tim bertabur bintang itu menderita kekalahan ke-5 beruntun di pekan ke-13.

Egy Maulana Vikri dan kawan-kawan sudah delapan kali kalah.

Kini tim asuhan Jan Olde Riekerink itu berada di urutan ke-14 klasemen, hanya berjarak dua poin dari zona degradasi (Top 3 di bawah).

Pada pekan ke-14, Dewa United akan menghadapi Persita Tangerang -derbi Banten.

Jika gagal menang dari Persita, Dewa United bakal makin terpuruk dan bahkan bisa jadi masuk zona degradasi.

"Kami sedang berada dalam periode yang kurang baik. Saya tidak bisa menyalahkan tim (para pemain)," ujar Jan Olde Riekerink.

Dia menilai kekalahan timnya saat menghadapi Persib Bandung di pekan ke-13 lantaran masalah penyelesaian peluang di depan gawang.