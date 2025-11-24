menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Lihat Klasemen Super League, Dewa United Rentan Masuk Zona Degradasi di Pekan ke-14

Lihat Klasemen Super League, Dewa United Rentan Masuk Zona Degradasi di Pekan ke-14

Lihat Klasemen Super League, Dewa United Rentan Masuk Zona Degradasi di Pekan ke-14
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pelatih Dewa United Jan Olde Riekerink. Foto: diambil dari ileague

jpnn.com - TANGERANG - Dewa United Banten FC masih melempem menjelang Super League memasuki pertangahan musim.

Tim bertabur bintang itu menderita kekalahan ke-5 beruntun di pekan ke-13.

Egy Maulana Vikri dan kawan-kawan sudah delapan kali kalah.

Baca Juga:

Kini tim asuhan Jan Olde Riekerink itu berada di urutan ke-14 klasemen, hanya berjarak dua poin dari zona degradasi (Top 3 di bawah).

Pada pekan ke-14, Dewa United akan menghadapi Persita Tangerang -derbi Banten.

Jika gagal menang dari Persita, Dewa United bakal makin terpuruk dan bahkan bisa jadi masuk zona degradasi.

Baca Juga:

"Kami sedang berada dalam periode yang kurang baik. Saya tidak bisa menyalahkan tim (para pemain)," ujar Jan Olde Riekerink.

Dia menilai kekalahan timnya saat menghadapi Persib Bandung di pekan ke-13 lantaran masalah penyelesaian peluang di depan gawang.

Dewa United masih melempem menjelang Super League memasuki pertangahan musim. Bagaimana, Jan?

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI