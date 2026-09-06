Lihat Klasemen Super League Sebelum Persib Vs PSM Dimulai

jpnn.com - BANDUNG - Arema FC memimpin klasemen Super League hingga Minggu (6/9) pagi WIB, atau saat pekan pertama liga masih menyisakan tiga laga, termasuk Persib Bandung vs PSM Makassar.

Persib vs PSM akan hadir di Gelora Bandung Lautan Api, malam nanti.

Pada laga nanti, stadion tak hanya terbuka untuk Bobotoh, tetapi juga fan PSM.

Itu lantaran kebijakan I.League yang kembali membuka kesempatan bagi suporter tim tamu untuk hadir langsung.

Bagi Persib, kebijakan tersebut bukan hanya menjadi bagian dari dinamika kompetisi, tetapi juga merupakan sebuah kepercayaan dan tanggung jawab bersama untuk membangun atmosfer pertandingan yang aman, nyaman, tertib, sportif, dan semakin dewasa.

"Kami sangat mengapresiasi dan mendukung upaya I.League dalam mewujudkan atmosfer pertandingan yang aman, nyaman, sportif, dan bertanggung jawab di musim ini," ujar Supporter Liaison Officer (SLO) PT Persib Bandung Bermartabat, Giovitano.

"Tentunya, ini juga merupakan sebuah kepercayaan yang harus dijaga bersama-sama. Mulai dari klub, panitia pelaksana pertandingan, suporter tim tuan rumah, hingga suporter tim tamu, semuanya memiliki peran yang sama dalam menciptakan pertandingan yang aman dan kondusif," katanya. (persib/jpnn)

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