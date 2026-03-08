Lihat Makam Vidi Aldiano Dipenuhi Bunga, Anya Geraldine Terharu

jpnn.com, JAKARTA - Keluarga, sahabat, hingga para penggemar berziarah ke makam Vidi Aldiano tepat di hari ulang tahun sang musisi pada Minggu (29/3).

Begitu pula salah satu sahabat mendiang Vidi Aldiano, Anya Geraldine.

Wanita 30 tahun itu mengaku, dirinya datang ke makam dengan perasaan yang biasa saja.

Akan tetapi, kondisi makam Vidi Aldiano yang penuh bunga perlahan mengubah perasaannya menjadi haru.

"Aku tuh tadi sebenarnya datang ke sini mood-nya kan biasa saja. Terus habis itu, kayak enggak tahu kenapa tiba-tiba jadi mellow saja gara-gara pas ngelihat makamnya kok ramai banget, bunganya banyak banget," ujar Anya Geraldine di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Minggu (29/3).

Dia mengaku senang melihat begitu banyak orang yang datang dan menunjukkan rasa sayang kepada Vidi, meski dirinya tak menampik perasaan rindu yang hadir.

"Kayak senang saja begitu lho, kayak ya ampun, alhamdulillah gitu. Ternyata banyak banget yang sayang sama Vidi. Jadi kayak kangen, kangen juga," kata Anya Geraldine.

Namun bintang Layangan Putus the Movie itu mengatakan, perasaannya tersebut lebih kepada rasa tersentuh.