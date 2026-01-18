Lihat Mantan Pemain Athletic Bilbao Latihan Pertama Bersama Semen Padang

jpnn.com - PADANG - Semen Padang FC mendatangkan mantan pemain Athletic Bilbao Guillermo Fernandez Hierro pada bursa transfer pertengahan musim Super League 2025-26.

"Guillermo Fernandez Hierro sudah di Padang," kata Komisaris Semen Padang FC Braditi Moulevey, Minggu (18/1).

Braditi mengatakan kedatangan eks penyerang Athletic Bilbao, Club Deportivo Leganes, dan Elche tersebut sekaligus menegaskan komitmen Kabau Sirah -julukan Semen Padang FC, untuk bangkit dari zona degradasi.

Dia pun optimistis klub bisa merampungkan semua berkas dan syarat pemain agar bisa berlaga di laga pertama putaran kedua.

"Jadi, saat pertandingan pertama putaran kedua berlangsung, saya berharap tim sudah bisa langsung menggunakan pemain asing baru," katanya.

Guillermo merupakan pemain berkebangsaan Spanyol kelahiran 23 Mei 1993 dengan tinggi badan 1,81 meter. Sebelumnya, ia juga sempat memperkuat North East United FC, Racing Santander, CD Numancia dan sejumlah klub lainnya. (jpnn/antara)