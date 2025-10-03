menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Lihat, Mereka Sudah Menerima SK Pengangkatan PPPK Paruh Waktu

Lihat, Mereka Sudah Menerima SK Pengangkatan PPPK Paruh Waktu

Lihat, Mereka Sudah Menerima SK Pengangkatan PPPK Paruh Waktu
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kanwil Kemenkum Sulawesi Utara menyerahkan SK pengangkatan kepada 11 orang PPPK paruh waktu. Foto: ANTARA/HO-Kemenkum Sulut

jpnn.com - MANADO – Sebanyak 11 orang PPPK paruh waktu di lingkup Kanwil Kemenkum Sulawesi Utara menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan pada Kamis (2/10).

Para penerima SK pengangkatan PPPK Paruh Waktu akan tetap bertugas di Kanwil Kemenkum Sulut.

"Sebanyak 11 orang PPPK paruh waktu tersebut telah bergabung dan akan bertugas di lingkungan Kanwil Kemenkum Sulut," kata Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sulawesi Utara, Kurniaman Telaumbanua, di Manado, Kamis.

Baca Juga:

Dia menjelaskan, lima orang akan ditempatkan di kantor wilayah, sementara enam lainnya akan memperkuat Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Sulawesi Utara (Badiklat Hukum Sulut).

Dia mengatakan, kehadiran PPPK paruh waktu ini merupakan bentuk penghargaan atas dedikasinya dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenkum.

"Meskipun statusnya berbeda dengan PPPK penuh waktu, tetap membuka peluang bagi mereka untuk berkembang dalam jenjang karier ke depan," ujarnya.

Baca Juga:

Kurniaman berharap para PPPK paruh waktu yang baru mendapatkan SK pengangkatan terus menunjukkan kinerja terbaik dan segera beradaptasi dengan budaya kerja yang profesional.

“Tunjukkan kinerja karena akan ada sasaran kerja yang menjadi ukuran. Mari ubah pola kerja, perkuat budaya kerja, dan ikuti standar yang berlaku,” pesan Kurniaman.

Inilah salah satu instansi yang sudah menyerahkan SK pengangkatan PPPK Paruh Waktu.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI