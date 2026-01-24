Lihat Momen Prabowo Beri Koin Kepresidenan, Pengawal di Swiss Ini Tersenyum

menu
jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto memberikan koin Kepresidenan kepada para pengawal dari Pemerintah Swiss yang mendampinginya selama rangkaian kunjungan dalam World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss.

Sebagaimana unggahan akun Instagram Sekretariat Kabinet (@sekretariat.kabinet), Jumat (23/1/2026), momen pemberian koin kepresidenan itu berlangsung sebelum Presiden Prabowo bertolak ke Paris, Prancis untuk melanjutkan agenda kenegaraan, di Bandara Internasional Zurich, Jumat waktu setempat.

Disebutkan bahwa sebelum lepas landas, Presiden Prabowo menyempatkan diri menyapa satu per satu pengawal dari Pemerintah Swiss yang mengawalnya selama pelaksanaan kunjungan.

"Serta sebagai bentuk kenang-kenangan, Presiden selalu memberikan oleh-oleh berupa koin Kepresidenan," tulis unggahan tersebut.

Berdasarkan pernyataan yang diunggah akun Instagram Sekretariat Kabinet, Presiden Prabowo menyempatkan diri menyapa satu per satu pengawal Swiss sesaat sebelum pesawat kepresidenan lepas landas menuju Paris.

Pemberian koin kepresidenan tersebut dilakukan sebagai bentuk kenang-kenangan atas pengawalan yang diberikan selama pelaksanaan agenda WEF di Davos.

Kunjungan Presiden Prabowo ke Davos, Swiss, sebelumnya diisi dengan penyampaian konsep ekonomi "Prabowonomics" dalam forum WEF 2026.

Usai menyelesaikan agenda tersebut, Presiden melanjutkan perjalanan ke Paris untuk melakukan pertemuan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron.

Presiden Prabowo Subianto terekam memberikan koin Kepresidenan kepada pengawalnya dari pemerintah Swiss, selama kunjungan di Davos.

