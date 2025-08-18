Lihat Nih, Pangdam 1 Bukit Barisan Dikalahkan Para Prajurit saat Lomba Bakiak

menu
Kegiatan lomba bakiak di Makodam I/Bukit Barisan. Foto: dok Kodam I/BB

jpnn.com, MEDAN - Keseruan menggema di halaman Markas Kodam (Makodam) I/Bukit Barisan saat Pangdam 1 Bukit Barisan Mayjen Rio Firdianto dikalahkan oleh prajuritnya di lomba bakiak.

Kegiatan lomba bakiak itu termasuk dalam rangkaian lomba perayaan HUT ke 80 Kemerdekaan Republik Indonesia pada Minggu (17/8).

Ribuan peserta tumpah ruah di lapangan tempat acara melihat detik-detik orang nomor satu di Kodam 1/BB kalah lomba bakiak.

Tim yang dikomandoi Mayjen Rio sempat unggul lebih dulu saat pluit start dibunyikan tetapi dengan semangat juang 45, tim lain dari prajurit Kodam 1/BB menyalip dari sebelah kanan Tim Pangdam 1/BB hingga akhirnya memenangkan perlombaan setelah hanya beda tipis menepi di garis finish.

Sontak gelak tawa terlihat saat di garis finish usai Tim Pangdam 1/BB kalah. Rio mengakui kekalahan timnya dan memberikan selamat kepada tim prajurit Kodam 1/BB yang memenangkan lomba.

"Kurang cepat dikit, padahal kami sudah tancap gas. Saya ucapkan selamat kepada anggota yang menang, luar biasa semangatnya," tutur Mayjen Rio.

Dia mengatakan kegiatan lomba HUT ke 80 Kemerdekaan Republik Indonesia begitu terasa beda. Gelak tawa dan tepuk tangan pecah, dan kekeluargaan begitu terasa.

"Alhamdulillah lombanya seru, kekeluargaannya lebih terasa," imbuhnya.

Kegiatan lomba bakiak di Makodam I/Bukit Barisan termasuk dalam rangkaian lomba perayaan HUT ke 80 Kemerdekaan Republik Indonesia

