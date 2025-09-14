Lihat Nih, Rival Yamaha Aerox 155 Besutan TVS, Harga Rp 22 Jutaan
jpnn.com - TVS baru saja meluncurkan skutik sport, Ntorq 150. Sangat pas bersaing di kelas Yamaha Aerox 155 dan Honda ADV 150.
Skutik asal India itu membawa banyak pembaruan, bukan hanya dari sisi desain, tetapi juga teknologi kekinian.
TVS Ntorq 150 diracik lebih agresif dan gagah dibanding versi Ntorq 125.
Garis bodi dengan sudut-sudut tajam, lampu LED ganda dan sein yang selaras konsep motor sport.
Fitur-fitur anyarnya menjadi daya tawar kuat lewat layar kombinasi LCD dan TFT, bahkan terkoneksi dengan smartphone.
Konektivitas itu memungkinkan biker menerima notifikasi telepon, pesan, hingga navigasi langsung saat berkendara.
Pengaturan musik juga bisa dilakukan tanpa harus menyentuh ponsel.
Di varian tertinggi, layar full TFT dengan kontrol terletak di kluster tombol sebelah kiri setang. Terpenting, sudah mendukung update sistem lewat OTA (Over-the-Air).
