Lihat Nih, Tendangan Penalti Ajaib dan Lucu Banget

jpnn.com, BANGKOK - Eksekusi penalti ajaib dan lucu mewarnai laga Bangkok Sports Club atas Satri Angthong dalam semifinal Piala Thailand di Pathumtani, Sabtu (21/1) kemarin.

Dua kesebelasan bermain imbang 2-2 di waktu normal. Drama adu penalti pun harus dilakoni kedua tim. Setelah skor sama kuat 19-19, tibalah giliran kiper Bangkok Sports Club maju menjadi eksekutor.

Awalnya tendangan kaki kiri si kiper membentur mistar gawang. Kiper Satri Angthong pun kegirangan bukan kepalang. Loncat-loncat dan teriak-teriak, bola benturan dengan mistar itu masih di udara.

Si kiper Bangkok Sports Club pun tampak sudah kecewa berat.

Namun keajaiban pun datang. Si kulit bundar jatuh, memantul tiga kali mengarah ke gawang kosong, yang sudah ditinggal kiper. Gol.

Four Four Two melansir, setelah itu penendang berikutnya dari Satri Angthong gagal menunaikan tugas. Bangkok Sports Club pun menang. (adk/jpnn)