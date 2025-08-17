menu
Lihat Pakaian Wapres Gibran dan Istri saat Upacara HUT RI

Lihat Pakaian Wapres Gibran dan Istri saat Upacara HUT RI

Lihat Pakaian Wapres Gibran dan Istri saat Upacara HUT RI
Wapres Gibran Rakabuming Raka dan keluarga saat peringatan HUT ke-80 RI di Istana Merdeka, Minggu (17/8/2025). Foto: Ryana Aryadita Umasugi/JPNN.com

jpnn.com - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tiba di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Minggu (17/8).

Pantauan JPNN.com, Gibran didampingi istrinya Selvi Ananda dan putra-putrinya tiba di lokasi pada pukul 09.35 WIB.

Mereka datang ke istana dengan menaiki mobil Maung Putih.

Gibran sendiri mengenakan pakaian adat Gayo, sedangkan Selvi dan anak mengenakan adat Palembang.

Selain Gibran, para menteri seperti Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (Menko AHY), Mensesneg Prasetyo Hadi, Menteri Kesehatan Budi Gunadi, dan lainnya telah tiba di lokasi.

Rangkaian acara seperti kirab bendera hingga penampilan sejumlah pengisi acara pun digelar di halaman Istana Merdeka.

Adapun, kegiatan Kirab Bendera Pusaka Dalam Rangka Upacara Pengibaran dan Penurunan Bendera Pusaka dilaksanakan mulai pukul 07.30 sampai dengan 12.00 WIB.

Tak hanya itu, kegiatan Pesta Rakyat dalam rangka juga akan digelar pada pukul 12.00 sampai 16.00 WIB. (mcr4/jpnn)

Inilah pakaian adat yang dikenakan Wapres Gibran Rakabuming Raka dan istri Selvi Ananda saat upacara peringatan HUT ke-80 RI di Istana Merdeka.


Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi

