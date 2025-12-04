Lihat! Pasukan Borneo FC Tiba di Bandung
jpnn.com - BANDUNG - Pemimpin klasemen Super League Borneo FC Samarinda telah mendarat di Bandung, untuk melakoni laga tandang tunda pekan ke-4 melawan Persib Bandung di Stadion GBLA, Jumat (5/12) malam WIB.
Tampak dari media sosial Borneo FC, Nadeo Argawinata dan kawan-kawan datang dengan kekuatan penuh.
Terlihat wajah-wajah pemain asing seperti Mariano Peralta, Juan Villa, Maicon Souza, Kei Hirose, dan juga bintang-bintang lokal seperti Fajar Fathur Rahman dan Muhammad Sihran.
Pesut Etam -julukan Borneo FC, mengunjungi markas juara bertahan Super League dengan modal kekalahan di laga sebelumnya, yakni takluk di kandang sendiri, 0-1 dari Bali United.
Itu merupakan kekalahan pertama Borneo FC dari 12 pertandingan.
Sebelum kalah dari Bali United, Borneo FC selalu menang.
Laga tunda pekan ke-4 Super League Persib Bandung vs Borneo FC di GBLA, Jumat malam.
